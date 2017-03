Forlenger stengningen

MARNARDAL Vegen skulle egentlig åpnes 31. mars, men stengningen blir utvidet til fredag 7. april, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding torsdag.

Årsaken til forlengelsen er at det går mer steinmasser til å fylle ut enn man hadde beregnet.

– Steinmassen forsvinner ned i gjørma i bunnen av vannet, forteller byggeleder Ole Petter Opsahl i Statens vegvesen Region sør til Lindesnes.

Det har vært utført rassikringsarbeid siden 30. januar på strekningen. Dette skal foregå helt fram til høsten 2017, men stengningen skulle egentlig vært over fredag 31. mars.

Nå tror Opsahl at de vil rekke å åpne veien i løpet av en uke.

– Det har vært et byggemøte, og prognosene ser ut til å holde til at vi får åpnet til palmehelga. Det er en milepæl å få påsketrafikken avviklet på hovedveien i stedet for omkjøringsveiene, sier han.

Målet er å gjøre fylkesvegen mer rassikker. Samtidig rettes noen av svingene på strekningen ut.

– Spesielt vil 180-graderssvingen ved Neset bli merkbart bedre for trafikantene. Vegen flyttes tre meter ut fra fjellveggen på en ny fylling i Mannflåvannet, for å etablere fanggrøft for is mellom veg og fjellskjæring, sier Opsahl i pressemeldingen.

Arbeidet utføres av TT Anlegg. Rassikringsarbeidet vil pågå fram til høsten 2017, men stengning av trafikken vil altså være over 7. april. Omkjøring er skiltet via fv 460 og fv 461 om Konsmo og Byremo.