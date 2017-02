Fotoklubbens blinkskudd

1. plass: Torstein Wremer, «Skjeggmeis i miljø»

En sjelden fugl som heter skjeggmeis og lever i takrørskoger langs kysten fra Østfold til Rogaland. Denne er fotografert i Reddalsvannet i Grimstad.

– Gøy å få denne fine fuglen på minnebrikka med fint lys og fine farger, synes fotografen.

Tekniske data: Nikon kamera, brennvidde 400mm, blender f 5,6 og lukkertid 1/2000 sek.

2. plass: Steinar E. Jostedt, «Together»

Bildet er tatt i desember i Maspalomas på Gran Canaria, der det er en berømt stor sanddyne, en liten «ørken», helt ut ved kysten. Vinden lager hele tiden nye former i sanden, og da jeg kikket etter disse, var jeg heldig og fikk se to mennesker som tilsynelatende vandret alene sammen der ute. De lager dybde i bildet og er samtidig en god målestokk for denne type natur, forteller Jostedt.

Tekniske data: Blender 16, lukker 1/400 s og brennvidde 60 mm.

3. plass: Arne Kvåle, «Ravn i morgenlys»

– Det ble en aldeles nydelig og fargerik soloppgang denne morgenen. Gleden og begeistringen ble ikke mindre da den trolske ravnen landet i tørrgadden. For min del ble det et gyllent øyeblikk som gjør godt for både kropp og sjel. Bildet er undereksponert et par trinn for å skape en bedre silhuett. Prøvde bevisst på å gjøre bildet enkelt med få elementer i billedflata, forteller Kvåle.

Tekniske data: Brennvidde 400 mm, blender 4, lukkertid -1/4000 sek, 2000 ISO.