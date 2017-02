Fredag får best ski-vær

LINDESNESREGIONEN – Fredagen ser fin ut med mye fint vær. Det skal blåse opp til liten kuling rundt Lindesnes og Lista på kysten, men det meldes om frisk bris i fjellet. Fredag vil temperaturen også holde seg på minussiden i fjellet, sier vakthavende meteorolog Håvard Thorseth ved Meteorologisk Institutt.

Man må opp på 300-500 meters høyde for å finne snø, ifølge meteorologen. Lørdag vil det vil komme nedbør og gradvis bli mildere utover dagen. Det vil si at de som har vinterferie bør nyte fredagen, for lørdag meldes det dårligere vær.

– Ja, det kan man nok si at de bør, sier meteorologen.

Må trolig vente på våren

Søndagen forventes det overskyet vær, men for det meste oppholdsvær. Det meldes varierende skydekke, men fortsatt mildt. I kystnære strøk skal været bli noe av det samme, bare mildere enn til fjells.

Onsdag er det 1. mars, og årets første vårmåned begynner.

– Generelt har det vært veldig fint vær torsdag også. Det ser også ut til å komme et nytt nedbørsområde med regn mandag, og perioder med regn tirsdag. På kysten og i lavlandet ser det også ut til å bli plussgrader, men det blir heller ikke så veldig mildt, sier Thorseth.