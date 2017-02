Friidrettsfest i Oslo

LOKALSPORTEN Hele 18 utøvere representerte MHI under helgens stevne. Dette er det største friidrettsstevnet innendørs som noen gang har blitt arrangert i Norge. Med over 1200 deltakere fra hele landet fra alderen 10 år og oppover.

Med aktivitet fra tidlig morgen til sent på kvelden ble det lange dager. Men utøverne leverte en mengde sterke prestasjoner.

Solid seier

Silje Gjertvigsten som konkurrerer i årsklassen jenter 17 år løp inn til en solid seier på 800m. Et løp der hun tok ansvar og la seg i tet etter drøye 300 meter. Fra der av så hun seg ikke tilbake og krysset mållinjen i ensom majestet på tiden 2.23,21. Noe som er drøye 2 sekunder bak hennes personlige rekord. Sånn passe fornøyd med tiden, men desto mer fornøyd med hvordan hun kontrollerte løpet.

Personlig rekord

Rakel Færevaag Bekken som konkurrerer i jenter 13 år løp inn til meget sterke 8.74 på 60 meter. Noe som også var ny personlig rekord. Dette gav henne den 8. beste tiden i et startfelt på hele 54 utøvere i hennes aldersklasse. Dermed gikk hun videre og fikk løpe i finaleheatet. Finalen ble vunnet på tiden 8.24. Rakel løp inn på 8.75. To meget solide løp.

Høyt

Therese Torvund gikk helt til topps i stavsprang i jenter 15 år. Med en ny, personlig rekord på 2.70m. Therese er ei allsidig jente som også leverte sterke resultater i høyde 1.50m, lengde 4.14m, 800m 2.39,11 og 60m hekk på tiden 10.14.

Friidrettsdebut

Det var også noen som fikk sin friidrettsdebut. Jesper Møll Vårdal hadde ikke før denne helgen deltatt på et friidrettsstevne. Målet for helgen var å klare kravet på 200m til Ungdomsmesterskapet som går av stabelen 3-5 mars i den samme hallen. Det magiske tallet var 24.99. Noe nervøs før start satte ingen bremser for Jesper som i sitt første løp på bane klokket inn til tiden 24.20. Meget lettet la Jesper lite skjul på at han var godt fornøyd med resultatet. Men setter seg mål om å løpe under 24 sekunder når Ungdomsmesterskapet står for tur.

Samhold

På et slik arrangement er det selvsagt enkelt og legge merke til enkeltprestasjoner. Men det som er styrken til MHI er samholdet og miljøet. Det å se ungdom i aktivitet, heie hverandre frem og støtte hverandre er fantastisk. Samtidig som man er fokusert på det man selv skal gjøre, heier man frem de andre som deltar. Gjerne så høyt at sidemannen nesten blir litt skremt. Det er ikke alltid man lykkes, men da er alltid noen tilstede og støtter opp.

Det ble satt en mengde nye personlige rekorder i løpet av helgen. Noe som lover godt for våren og sommeren da utestevnene står for tur. Det at lille Mandal stiller med hele 18 deltakere er helt rått. For å ikke glemme de fantastiske støttespillerne som heiet i vei fra tribunen.

Sendt inn av Anders Post Bentsen

