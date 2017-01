Froland får det største fengselet

MANDAL/OSLO Det var Fædrelandsvennen som først omtalte fengselsavgjørelsen. Det er det motsatte av hva som var signalene fra Justisdepartemantet fredag.

I 09.30-tiden fredag morgen opplyste Justisdepartementets pressekontor at en avgjørelse vil bli offentliggjort mellom klokken 10 og 11 fredag.

Lindesnes var likevel kjent med at justisdepartementet fredag ville gå for å gi Mandal det største fengselet, og Froland det minste pluss fengselsadministrasjon. Kort tid senere kommer kontrabeskjeden om at avgjørelsen er utsatt.

Tverrpolitisk mobilisering

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sa til Agderposten tirsdag at han ville føle det som et svik dersom Froland fikk det minste fengselet. Nå mistenker ordfører Alf Erik Andersen at noen har påvirket justisdepartementets avgjørelse i siste liten.

- Alt tyder på at politikere i Aust-Agder ikke har villet akseptere resultatet som var tenkt framlagt fredag da de ble kjent med innholdet i Justisdepartementets pressemelding. Da de ble kjent med det, ble hele prosessen stoppet, sier Andersen.

Lindesnes har ikke lykkes med å komme i kontakt med Ropstad.

Ville ha mer tid

Fredag begrunnet statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Anette C. Elseth, at utsettelsen skyldtes detaljer som hadde dukket opp, og at de trengte mer tid på saken før en endelig avgjørelse.

– Vi velger heller å gjøre en ordentlig prosess, enn å haste oss inn i noe vi kanskje må endre på. Derfor tar vi en runde til, sa Elseth da.

Kritiserer saksbehandlingen

Ordføreren påpeker at han er fornøyd med resultatet, men uhorvelig skuffet over den politiske hestehandelen han mener har foregått den siste uka for å snu om på Justisdepartementets avgjørelse om å legge det største fengselet i Mandal.

- Resultatet av det som er kommet er helt greit - at vi får det lille fengselet og administrasjonen. Men prosessen rundt avgjørelsen som har vært fra forrige uke til denne uken, synes jeg ikke noe særlig om. Basert på faglige vurderinger ønsket justisdepartementet å legge frem en pressemelding på fredag der Mandal hadde det store og Froland det lille med administrasjon, men når det nå har blitt en prosess etter det og frem til i dag, er det veldig uryddig, sier han.

Andersen sier han ikke hadde stilt spørsmålstegn ved avgjørelsen om det var dette som ble lagt fram fredag i forrige uke da Justisdepartementet sa de hadde tatt en avgjørelse. Men han reagerer kraftig når pressemeldingen blir trukket i siste sekund, og avgjørelsen blir gjort om på.

- Foregående statsråd og statssekretær hadde gjort ferdig saken. Det eneste den nye statsråden og statssekretæren skulle gjøre, var å legge det fram. Men så skjer en ny politisk hestehandel i siste liten som endrer alt. Det er en prosess som jeg synes veldig lite om. Når det blir så lemfeldig politisk behandling i innspurten så synes jeg det er så useriøst at jeg ikke har ord for det, sier ordføreren.

135 nye arbeidsplasser

Andersen påpeker at han er særdeles fornøyd med å få 135 nye arbeidsplasser i byen, og at han nå skal kjempe med nebb og klør videre for å sikre seg enda flere soningsplasser i Mandal.

- Jeg er fornøyd med at vi får 135 nye arbeidsplasser i Mandal, og det er jo ingen tvil om at fengselskapasiteten på landsbasis må økes med 250 plasser innen kort tid. Jeg vil nå kjempe med nebb og klør for at enda en modul med 100 plasser legges i Mandal. Så dette byr på flere muligheter, avslutter Andersen.