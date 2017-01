Full mandalskvinne amok i politibil

MANDAL Under en fuktig bytur i Mandal natt til 12. november forstyrret en 36 år gammel mandalskvinne både de ansatte og andre gjester på Kroen på en så utagerende måte at hun ble kastet ut fra stedet.

Skjelte og smelte

Politiet måtte ta hånd om den rabiate kvinnen. Men da de skulle putte henne inn i politibilen slo hun seg helt vrang. Hun spente foten mot bakdøren i politibilen, mens hun sparket og slo med sikkerhetsbeltet i pleksiglasset mot forsetet. To ganger måtte politiet stoppe bilen for å roe henne ned. I politiarresten i Kristiansand fortsatte hun sin rabiate oppførsel. Hun og hylte, dyttet og skrek politifolkene opp i ansiktet, mens hun kalte dem for «jævla fittetryne» og«purkefaen».

Kvinnen må nå ut med 8000 kr i bot for sin oppførsel.