Går inn for å gi 100.000 til Tour des Fjords

MANDAL Driftsstyret er innforstått med at det vil kunne påløpe ytterligere kostnader og en god del arbeidstimer for å få arrangementet gjennomført. Kun KrFs to representanter stemte imot.

– Jeg vet ikke hvor mye det koster å redusere rundkjøringen. Vi trenger noe mer håndfast. Det kommer til å kreve en del arbeid, og det kan bli dyrt. Dette høres ut som mer enn 100.000 kroner i mine ører, sa Christoffer Westermoen (KrF).

LES OGSÅ: Kjemper om proffritt

Sigurd Bjørn Kastrud (V) var positiv til å bevilge pengene, men gjorde driftsstyret oppmerksom på at Venstre er delt i saken.

– Det er kjempepositivt med denne reklamen for Mandal. Venstre er litt delt, men vi vil støtte dette hvis ikke kostnaden kommer før i 2018. Men det kan komme noe annet i bystyret, varslet han.

Saken skal opp til endelig behandling i bystyret 16. mars.