Gjorde stort E 39-vedtak: Første delåpning i 2021

AGDER Det opplyser stortingsrepresentant Åse Michaelsen (Frp) i en pressemelding til redaksjonen.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått stort gjennomslag i saken. Dette er viktig for at bilistene skal få en rimeligere reisehverdag, sier Michaelsen.

Lavere bompengekostnader

– Vi skulle helst sett at det ikke kom en eneste bomstasjon på Sørlandet, men dette har vi ikke flertall for på Stortinget. Samtidig får vi flertall for mange forslag som vil gi lavere avgifter for bilistene, og det er jeg fornøyd med, sier Michaelsen.

Øyvind Adrian Skogmo

Transportkomiteen mener dagens vedtak vil gi lavere bompengekostnader, blant annet på grunn av billigere prosjektering og forlengelse av bompengeperioden.

Reelle tall vil imidlertid ikke være klare før man ser bruken av ny E 39.

Halvert reisetid

Vedtaket dreier seg om 70 kilometer firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Strekningen gjelder fra Kristiansand vest til Vatlandstunnelen i Lyngdal. Strekningen planlegges bygget ut med første delåpning i 2021.

Dette vil halvere reisetiden på strekningen.

Det ble også enstemmig vedtatt å vente med bomstasjon på eksisterende E 39. Dette skal først vurderes etter å ha fått konkrete trafikktall etter at den nye motorveien åpner.

20 prosent rabatt

Komiteen vedtok dessuten å legge inn en bomrabatt på 20 prosent for personbiler som bruker bombrikke.

I tillegg har de bestemt at det heretter blir krav for trailere å koble bombrikken opp mot bankgaranti eller kredittkort slik at alle betaler for seg.

– Nå er det på tide at norske lastebileiere får bedre konkurransevilkår. Jeg har sett meg lei på at utenlandske sjåfører kommer til Norge og tar oppdrag fra norske sjåfører, på grunn av et regelverk som er konkurransevridende, sier Michaelsen.