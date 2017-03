Har fått hjemreisedato

MARNARDAL Overfor NRK bekrefter familiens advokat Nils Anders Grønås at norsk politi henter Grimestad 10. april i Ecuador, og at hun skal lande på norsk jord 12. april.

– Det er selvfølgelig en stor seier at vi nå får henne hjem. Dette har vi jobbet for i tre år nå, og nå er det bekreftet at hun kommer, sier Grimestads sønn, Endre Ulstrup.

Ulstrup har foreløpig ikke snakket med moren, og vet derfor ikke om hun er orientert om at hun nå skal hjem.

– Jeg har ikke snakket med henne ennå, så jeg håper hun ringer i kveld. Det er ei der nede som kanskje har gitt henne beskjeden, men det vet jeg ikke.

Ulstrup har ingen planer om å bli med på hjemreisen.

– Nei, jeg har fått beskjed om at det er to norske fra Interpol som henter henne, og at det er veldig strengt. At de ikke går gjennom vanlig innsjekk på flyplasser, men tar bakveien hele veien. Så jeg har forstått det slik at det ikke er noe vits for meg å være med, sier han.

Ulstrup sier han foreløpig ikke vet når han vil få treffe moren sin igjen på norsk jord.

– Det er en lang reise og man blir sliten. Derfor tenkte jeg å gi henne et par dager før jeg reiser inn og treffer henne, sier han.