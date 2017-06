Husbrann og fyll i Agder

Kl 2324, Kristiansand. Bil stanset i trafikkontroll ved Kjos. Fører mistenkt for kjøring i beruset tilstand.

Kl 2330 Arendal. Ordensforstyrrelse / Skadeverk. Ung beruset og hissig mann pågrepet etter å ha knust et vindu i et hus.

Kl 0017 Kristiansand. En person bortvist fra sentrum i 24 timer etter ordensforstyrrelser på/ved utested.

Kl 0022 Grimstad. Hittet hund. En løs Gordon Setter er tatt vare på i området ved Strand Hotel. Eier kan ringe politiet på tlf 02800

Kl 0012, Vanse. Ordensforstyrrelse. Bråkete og uønsket mann på festival. Bortvist fra stedet.

Kl 0030 Arendal. Bil stanset og kontrollert ved Strømmen. Fører mistenkes for kjøring i beruset tilstand.Eier av bilen er passasjer. Anmeldes for å ha overlatt bilen til en beruset person.

Kl 0054, Kristiansand. Bil stanset og kontrollert i sentrum. Fører pågrepet - mistanke kjøring i beruset tilstand.

Kl 0055, Kristiansand. Ordensforstyrrelser. Mindreårige gutter. Foreldre kontaktes for å få ungdommene hjem

Kl 0119, Kristiansand. Ordensforstyrrelse. En støyende og kranglete mann bortvist fra sentrum.

Kl 0111, Arendal. Ordensforstyrrelse/beruset person. Har lagt seg ned på bakken ved utested og vil ikke fjerne seg. Kjøres i arrest.

Kl 0127 - Mannen påtruffet i sentrum. Kjøres i arrest og anmeldes for å ikke etterkommet pålegg om å forlate byen.

Kl 0136, Vanse. Ordensforstyrrelse. Beruset og bråkete festivaldeltaker. Bortvist fra stedet.

Kl 0131 Kristiansand. Ordensforstyrrelse / slagsmål ved utested i sentrum. To personer innbringes, anmeldes og settes i arrest.

Kl 0200, Åseral. Tyveri av moped - En Sølv Yamaha Aerox er stjålet. Registreringsnummer er RD7234

Kl 0201, Lillesand. Ordensforstyrrelse. Kranglete, truende og uønsket person ved utested i sentrum. Personen bortvist fra sentrum.

Kl 0216 Kristiansand. Ordensforstyrrelse. To berusede personer bortvist fra sentrum etter ordensforstyrrelser ved utested.

Kl 0225, Arendal. Ordensforstyrrelse på utested i sentrum. En person bortvist fra sentrum resten av natta.

Kl 0240, Kristiansand. Ordensforstyrrelse. Ung mann innbringes og settes i arrest. Hadde slått til ei dame i sentrum. Anmeldes.

Kl 0254 Arendal. Ordensforstyrrelse. To bråkete personer nektet å forlate gatekjøkken i sentrum. Bortvist fra stedet.

Kl 0320, Søgne. Melding om trafikkuhell E39 Trybakken. Nødetatene til stedet. En bil skal ha kjørt ut av veien. En person i bilen - fremstår som uskadd. Materielle skader i front av bilen. fører 27 år anmeldes for ruskjøring og kjøring uten førerkort.

Kl 0541, Flekkefjord. Melding om brann i bygg i Ringveien. Nødetatene til stedet. Oppdateres. Brann i bygg med fire fem leiligheter. Leilighetene gjennomgått av brannvesenet. Ingen personer inne. Alle beboere evakuert og tas hånd om. Brenner i to leiligheter i 2. etasje. Slukningsarbeid pågår. Vurdert nå til at det ikke er umiddelbar fare for spredning til andre bygg.