Hva mener ordføreren egentlig?

I forrige bystyremøte behandlet kommunestyret saken om ny 9 ´er kunstgressbane i Idrettsparken. Stort sett var det et samlet bystyre som stod bak de gode vedtakene her. Den delen av saken som angår granulater har det vært mye skriveri om, men en ting har gått under radaren: forskuttering av spillemidler. Klubbens medlemmer, i realiteten foreldre til barn og unge som spiller fotball, har betalt inn millionbeløp for å hjelpe til med å realisere den nye kunstgressbanen. Forskuttering av spillemidler fra kommunens side må på plass for å få den realisert (uavhengig av hva som blir valgte granulat).

Forskutteringen betyr at Mandal kommune tar kostnadene ved å betjene et lån på ca 1,2 millioner frem til samme beløp blir gitt tilbake til kommunen i form av spillemidler. Noe som kan ta inntil 3 år. Kostnaden pr.år er i titusenkroners klassen. Dette sier altså flertallet, med FrP i spissen, nei til. Fordi de mener kommunens økonomi ikke tillater det.

Da er det med forundring at en i Lindesnes Avis kan lese at ordføreren i Mandal, Alf Erik Andersen (FrP), er meget villig til å støtte Tour de Fjords med et engangsbeløp på 850 000 kroner. Denne uttalelsen fra ordføreren kommer altså samtidig som han sier nei til kostnadene ved å forskuttere for banen i Idrettsparken. Om Tour de Fjords uttaler ordføreren: ”Prisen vi betaler (850 000 kroner, vår anmerkning) er småpenger i forhold til den samfunnsøkonomiske gevinsten dette vil gi”.

Vi finner det merkelig at dette ikke er et argument når det blant annet gjelder kunstgressbanen i Idrettsparken. Ny bane her vil gi større kapasitet når det arrangeres Lindesnes Cup. En cup i stor vekst, som arrangeres årlig, med et betydelig antall barn og voksne som besøker Mandal. Ny kunstgressban vil også gi større aktivitet blant barn og unge resten av året. Er ikke disse momentene også samfunnsøkonomiske gevinster? Det til en langt lavere pris.

Vi finner FrPs og ordførerens argumentasjoner og prioriteringer meget inkonsekvente, og har en følelse at de gjøres mer etter ”der haren hopper”. En blir faktisk fristet til å sitere redaktøren i Lindesnes: En har råd til det en vil ha råd til.

Når det gjelder saken om støtte til Tour de Fjords, skal den behandles politisk. Vi vil derfor ikke konkludere når det gjelder spørsmålet om støtte her. Men vi synes det vil være meget merkelig om FrP støtter dette med 850 000 kroner, og samtidig ennå holder på sin motstand mot å forskuttere for ny 9´er bane i Idrettsparken.

Even Tronstad Sagebakken og Kenneth Hjort Rafaelsen, Mandal AP.