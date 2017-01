Hvor tok 5 milliarder veien?

MANDAL/LINDESNES I samarbeid med Klassekampen har vi forsøkt å kartlegge hvor det ble av lokale krisekroner i fjorårets tiltakspakke mot arbeidsledighet.

I fire av de fem kommunene i Lindesnesregionen sank ledigheten fra april til desember i fjor. Kun to av dem fikk drahjelp.

I april 2016 pekte regjeringen ut 64 krisekommuner på Sørlandet og Vestlandet. Stortinget vedtok i juni et øremerket tilskudd til disse kommunene på 400 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg som er eid av kommunen eller kommunalt foretak. Kriteriene var at kommunene hadde høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet i april, som da var på 3,1 prosent.

Mandal

Mandal hadde i april en arbeidsledighet på 3,2 prosent og ble tildelt 421.000 kroner. 31. desember var ledigheten nede på 2,6 prosent. Den gikk dermed ned fra 246 ledige i april til 203 per 31. desember. Enhetsleder for Mandal Bydrift, Hallfrid Os forteller at de 421.000 i sin helhet ble brukt til utbedring av skader etter vannlekkasje i «Blåsalen» på Furulunden skole.

– Dette var en uforutsett hendelse, og de totale kostnadene til utbedring av skadene er større enn de 421.000,- . Oppdragene er utført med rammeavtalene, altså av Hjorteland Rørleggerforretning, Sørlandets Elektro og PGE i Mandal, forteller hun.

Daglig leder på Hjortelands Rørleggerforretning, Thorstein Hjorteland forteller at selv om alle jobber teller, så ga det ingen umiddelbar sysselsettingseffekt for bedriften.

– Og om vi har manko på folk i Mandal så henter vi folk inn fra vår søsterbedrift (Rørleggeren Lyngdal AS) i Lyngdal, sier Hjorteland.

Også PGE Entreprenørs daglig leder, Edmund Jaabæk, mener tiltakspakken genererte marginalt til firmaet direkte.

– Vi har en omsetning på i overkant av 50 millioner i 2016. Og de rundt 400.000 vi fakturerte for den jobben blir for lite å regne i den sammenhengen. Men alle monner drar, selvfølgelig. En helt annen ting er at selve rammeavtalen med Mandal kommune genererer en god del jobb totalt. Den kan nok være med å bidra til et par årsverk, sier Jaabæk.

Lindesnes

Lindesnes kommune, med en ledighet i april på 3,2 prosent fikk 131.000 kroner. 31. desember var ledigheten på 3 prosent. Da var 74 uten jobb, mot 77 i april.

Her ble pengene brukt på én lokal entreprenør; Entreprenør Osmund Norum. Prosjektet var «grøfting av kommunal vei», blant annet, Øvrenesveien.

Daglig leder i Osmund Norum AS, Svein Norum kan imidlertid bekrefte at firmaet stadig gjør slikt arbeid for Lindesnes kommune.

– Og uavhengig av hvor pengene kommer fra, så er det klart at en hver jobb for oss bidrar til å sikre arbeidsplasser, og unngå permitteringer. Spesielt i et marked som har vært ganske usikkert i det siste. Så, slikt sett blir jo disse midlene et reelt sysselsettingstiltak, sier Norum.

Museumsmillioner

Vest-Agder-museet fikk som tiltaksmidler 15 millioner kroner til fullføring og istandsetting av D/S Hestmanden, som er en del av det Vest-Agder-museet. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand (stålarbeider, rørarbeider og innvendige malerarbeider) ble en av hovedentreprenørene, og firmaet engasjerte Tor Fasseland AS i Mandal til malearbeid.

Ytterligere 10 millioner av tiltakspakken gikk til prosjektering av nytt fengsel på Agder.

Landet

I de 64 kommunene var i april 28.094 mennesker uten jobb. Ved årsskiftet var antallet ledige redusert til 27.222. Det betyr at 873 flere i disse kommunene var i jobb ved årsskiftet, enn i april. 15 av kommunene befant seg på Agder, og opplevde alle en nedgang i ledighet.

Kravet for tildeling var at pengene skulle gå til prosjekter som allerede var vedtatte, og ikke allerede finansierte. Prosjektene skulle igangsettes i 2016.

I tillegg ble hele 4,6 milliarder bevilget fra forskjellige departement til diverse etater og enkeltprosjekter, som i Mandal (ifølge Forsvarsdepartementet) resulterte i en vedlikeholdskontrakt for Umoe, verdt 20 millioner.

Utviklingen i arbeidsledighet i Lindesnesregionen

Tiltakspakke mot ledighet – eller ikke; av Lindesnesregionens fem kommuner var det kun Marnardal som endte opp med høyere ledighet i desember enn de hadde i april. Og nedgangen var tydelig i alle kommunene fra januar til april, uten tiltak.

Mandal hadde en ledighet på 3,2 prosent i april og havnet på 2,6 prosent i desember. En nedgang på 0,6 prosentpoeng i løpet av åtte måneder.

I praksis; en nedgang fra 246 til 203 ledige. Mandal hadde også en nedgang fra januar til april på 0,6 prosentpoeng, på tre måneder, som altså viser en tendens uavhengig av tiltakspakke.

Lindesnes fra 3,2 til 3,0 prosent. En nedgang på 0,2 prosentpoeng

Fra 77 til 74 ledige. Lindesnes hadde også en nedgang fra januar til april på 0,4 prosentpoeng, uavhengig av tiltakspakke.

Åseral som ikke fikk noe av tiltakspakken gikk fra en ledighet på 2,3 til 1,8 prosent. En nedgang på 0,5 prosentpoeng

Fra 11 til 9 ledige. Også Åseral hadde en markant nedgang fra januar til april, på hele 2,4 prosentpoeng.

Audnedal uten tiltakspakke; fra 1,7 til 1,4 prosent. En nedgang på 0,3 prosentpoeng

Fra 16 til 13 ledige. Fra januar til april; en nedgang på 0,8 prosentpoeng.

Marnardal uten tiltakspakke; fra 1,6 til 2,7 prosent. En oppgang i ledige på 1,1 prosentpoeng

Fra 19 til 31 ledige. Men også de hadde en nedgang fra januar til april, på 1,8 prosentpoeng.