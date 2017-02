Innbrudd på Lindesnes ungdomsskole

LINDESNES Rektor Paula O. Pedersen mener ti PC-er er fjernet i løpet av natta. Ytterligere fem PC-er ligger i skolegården, og er kastet fra seg. Gjerningspersonen(e) har knust et vindu i et grupperom, hvor det fremdeles ligger en del PC-er strødd på gulvet.

I forbindelse med at politiet kom til stedet ble det oppdaget at fem ruter er knust på en Volkswagen Passat som sto parkert ved Vigelandssstua. Geir Ljungquist fra politiet kan ikke foreløpig si noe om det er sammenheng mellom hendelsene, men at det er påfallende.

Politiet fikk klokken 07.35 onsdag morgen en noe upresis melding om innbrudd på Nyplass skole. Riktig sted skal altså være Lindesnes ungdomsskole, som ligger vegg i vegg.