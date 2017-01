Innfører ansettelsesstopp

MANDAL Det betyr at ingen ledige stillinger i Mandal kommune skal lyses ut eller besettes uten spesiell godkjenning av toppledelsen. Dette gjelder alle faste stillinger og lengre vikariater. Det innføres strenge rutiner for hvilke stillinger som skal besettes. Rådmannen vil legge vekt på at kommunen til enhver tid har nødvendig kompetanse innen de ulike tjenesteområdene, men vil ellers kunne bestemme at ledige stillinger blir stående ubesatt, heter det i en pressemelding kommunen sendte ut mandag.

– Dette er en ansettelsesstopp som gjelder hele kommunen og alle avdelinger. Ansettelsesprosesser foregår hele tiden, men vi må ta en time-out og sette påbegynte prosesser på vent, sier rådmann Irene Lunde.

Sist Mandal kommune hadde ansettelsesstopp, var i 2014.

LES OGSÅ:

Må finne 78 millioner på 3 år

Nedbemanning

Det er også satt i gang en prosess med å redusere antall ansatte i boliger for enslige mindreårige flyktninger, EM-boliger. Det er to årsaker til denne nedbemanningen. Den ene er endringer i statens finansieringsordning, og den andre er at det kommer færre enslige mindreårige flyktninger enn det som var varslet i høst. Kommunen har i dag fire EM-boliger med til sammen ca. 40 ansatte. Boliger vil bli «slått sammen» og antallet ansatte må reduseres betydelig. Arbeidet med å nedbemanne er allerede i gang, og gjøres i nært samarbeid med tillitsvalgte. Så langt det er mulig, vil man søke å omplassere, skriver kommunen i pressemeldingen.

– Dette kommer som en direkte følge av at ordningen med tilskudd til enslige mindreårige har blitt omlagt. Vi får rett og slett ikke like mange personer som vi har sagt ja til, sier Lunde.

Hør OGSÅ:

Slik vil de bruke pengene i Mandal