Jarle leter dag og natt etter hunden Tika

AUDNEDAL Men foreløpig har letingen vært uten hell.

– Vi var ute i går kveld og skal ut i ettermiddag igjen. Onsdag lette vi til klokken halv to om natta, sier Pedersen, som bor på Konsmo, der hunden har rømt fra en hundegård.

I krevende terreng har Pedersen og følget hatt med seg sporhund, og prøvd å følge sporene så langt han kan etter Tika.

– Den har rømt ned mot Vigmostad, men på et sted slutter sporene, langt inne i skauen. Sist kom vi ned forbi Gislefoss, før vi stoppet. Men vi tar letingen opp igjen i dag, sier han.

– Noen har åpnet porten

Det var onsdag mellom klokken 17 og 19 at Pedersen ble gjort oppmerksom på at hunden var rømt fra hundegården.

– Det var naboen som banket på døra og sa han hadde sett hunden løpe av gårde. Men på hundegården var porten låst og det er 2,5 meter høye gjerder, så noen må ha sluppet den ut, sier Pedersen.

Siden har han sammen med kjæresten vært ute og lett. Mens naboer passer på og holder utkikk.

Eneste hund

Pedersen har hatt Tika i fire år, og håper den snart vil komme til rette. Den rømte en gang i sommer, men kom da raskt til rette, forteller han.

I Facebook-gruppen «Med hjerte for hunder på rømmen reserveløsning» er hele 32.500 mennesker gjort oppmerksom på at Tika er forsvunnet.

Mediekontakt Nina Mathiesen forteller at hunden er en grå, hvit og sort jämthund. Til tross for at det er en jaktrase har Tika aldri blitt brukt til jakt, men er familiens kosehund. Hunden er imidlertid skeptisk til fremmede, og dersom noen skulle treffe på Tika bes de om å opparbeide ro og tillit med hunden.

Hunden har på seg en oransje sele med refleks. Politiet er varslet, opplyser Mathiesen.