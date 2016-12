Jul for alle

LAPODDEN: Her er podcast fra Lindesnes om julefeiringen i vid forstand. Sogneprest Eva Marie Jansvik og arrangør av åpen julefeiring, Kristina Fiveland prater sammen med ansvarlig redaktør i Lindesnes, Fridtjof Nygaard, om julens sorger og gleder. Nordmenn er aller mest redd for å være alene på Julaften. Sognepresten og julearrangøren forteller om sine følelser for ei god jul og hva man kan ta med seg av verdier inn i nyttårsforsettene.

