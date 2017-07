KIWI og Helselaget på Spangereid hedret av elevene

Kunstverket er laget av elevene på Spangereid skole. Bildene ble gitt som takk for at elevene hadde fått gratis frukt to ganger i uken i 10 uker. KIWI spanderte frukten, mens Frivilligsentralen fikk Helselaget til å komme å kutte opp frukten for elevene. Dette resulterte i at elevene to ganger i uken fikk servert ferdig kuttet frukt. Det ble en suksess!

Tidlig januar ringte Kristine Bentsen Dalland fra KIWI til skolen. Hun ønsket å spandere frukt på elevene. I tillegg hadde hun snakket med Frivilligsentralen om de kunne hjelpe til med å kutte frukten. Frivilligsentralen kontaktet så Helselaget på Spangereid. Dette resulterte i at Helselaget bidro med 12 arbeidstimer i uken i 10 uker, slik at elevene fikk ferdig kuttet frukt.

Elevene har satt stor pris på å både få frukten, men ikke minst å få den ferdig kuttet. Det har vært et lite høydepunkt de dagene det har vært frukt. Skolen har også merket at flere elever har spist mer frukt når den er kommet ferdig kuttet.

På bakgrunn av dette ønsket skolen å hedre KIWI og Helselaget. I den forbindelse tegnet elevene ulike frukter, som så ble satt sammen til to bilder. Ved årets siste skoledag ble bildene overrakt til KIWI og Helselaget som en stor takk for innsatsen. Det hele ble avsluttet med stor applaus.

Even Tronstad Sagebakken