Kan ikke love endringer

OSLO Den nye landingsforskriften vil få store negative konsekvenser for de små fiskefartøyene og fiskemottakene i Sør-Norge. Et samlet ordførerkorps på 12 ordførere fra Flekkefjord i vest til Fredrikstad i øst har signert et opprop til fiskeriminister Per Sandberg hvor de advarer mot at den nye landingsforskriften vil få dramatiske følger. De ber om at det gjøres lokale tilpasninger slik at næringen langs Skagerakkysten kan overleve.

Tirsdag skal de legge fram sine synspunkter for fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og statssekretær Ronny Berge (Frp).

– Vi håper det kan bli gjort lokale tilpasninger for næringen her i sør, eller at de får dispensasjon, sier ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen.

Men statssekretæren sier de ikke kan love endringer.

– Vi kan ikke love at det blir gjort tilpasninger, men det er viktig for oss å høre hva de mener trengs å gjøres av tilpasninger, slik at vi i tilfelle kan vurdere det, sier Berge.

Møter på vegne av tolv ordførere

Verken Andersen eller de andre ordførerne i vår region reiser inn tirsdag.

Det er ordfører i Hvaler kommune, Eivind Norman Berge, som skal møte fiskeriministeren og statssekretæren på vegne av ordførere og 12 mottak langs Skagerrakkysten.

– Vi har bestemt oss for å forfølge saken ytterligere dersom ikke Per Sandberg har med seg gode nyheter i morgen, sier Andersen.

Vil ha innspill

Berge sier fiskeriministeren og han selv er interessert i konkrete innspill på hva som gjør landingsforskriften så vanskelig for mottak og fiskere i sør, og hva som eventuelt må forandres for å imøtekomme næringen.

– For oss er det viktig å få innspill og høre konkret hva som gjør det så vanskelig for dem. Jeg har blant annet skjønt at noe av problemet er mange arter og små mengder fisk. Vi har gjort mange tilpasninger etter at forskriften kom, også i samråd med næringen. Siste tilpasningen vil gjorde var å øke omsetningskravet fra to til fem millioner. Så det er fullt mulig å endre forskriften, sier han.

Må ha kontroll

De nye reglene, som trådte i kraft 1. januar, krever at det skal føres journal hver gang en fisk flyttes på i fiskemottaket. Skal Fiskelaget i Mandal videreføre dagens drift, betyr det at de må skrive cirka 150.000 journaler i året. Nofima har laget en rapport på konsekvensene ved innføringen av den nye forskriften. Den slår fast at Sørlandet vil bli hardt rammet.

Mottak planlegger nedbemanning og enkelte vurderer å legge ned hele sin virksomhet.

Berge påpeker viktigheten av å ha kontroll på all fisk selv om de nå åpner opp for innspill.

– Vi må ha en eller annen form for kontroll med det, samtidig som det ikke blir for vanskelig for næringsaktørene selv, sier han.

Mer svart omsetning

Fiskerinæringen langs skagerakkysten mener forskriften vil virke mot sin hensikt og bidra til mer svart omsetning av fisk.

– Hva tenker du om det?

– Jo, da. Men det er derfor det er viktig at vi hører hva de har å si og får høre mer helt konkrete eksempler på hvorfor det ikke lar seg gjennomføre. At vi kommer viser jo at vi tar det på alvor, mener Berge.

– Det kan være vi kan imøtekomme noen plasser, og andre plasser ikke, sier statssekretæren.