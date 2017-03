Klagen tas ikke til følge

LINDESNES Kommunestyret vedtok forrige uke at det tidligere vedtaket i saken opprettholdes. Klagen fra advokat Sneve på vegne av Bjørn Olav Aas Hansen, i brev mottatt 07.01.17 tas ikke til følge. "En kan ikke se at det fremkommer nye momenter i klagen som ikke tidligere er behandlet. Saken oversendes til Fylkesmannen for endelig klagebehandling.", heter det i vedtaket.

I oktober fikk Bjørn Olav Aas Hansen, som bor i Homborsund, godkjent en reguleringsplan for et nytt hyttefelt i Skavika i Lindesnes kommune. Han har påklaget kommunestyrets vedtak om å fjerne 4 av 14 hyttetomter og en vei, men fått avslag.

Den formelle klagen er rettet mot saksbehandlingsfeil, at det er tatt utenforliggende hensyn, samt at det er foretatt vilkårlig skjønnsutøvelse, ifølge klagen fra advokat Per T. Sneve.

Fremmet motforslag

Bente Skoie (V) mente klagen skulle tas til følge og fremmet motforslag til forslaget fra teknisk utvalg. Hun foreslo at klagen fra advokat Sneve skulle tas til følge. Dette forslaget falt med sju stemmer.

Flere av politikerne mente at ikke det kom fram nye momenter i saken.

– Jeg synes ingenting om omkamp når en sak allerede er avgjort, sa Ivar Lindal (KrF) i kommunestyret.

– Jeg frykter det kan skape presedens for videre utbygginger, sa Tor Magne Risdal (KrF).