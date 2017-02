Rørleggerfirmaet ERV installerte «gale» vannmålere som leilighetseiere på Kastellodden har betalt for. Nå betaler Mandal kommune 180.000 for å fjerne dem og rette opp feilen – for å slippe enda høyere advokatsalærer. – Vi har valgt å være pragmatiske her, sier kommunalsjef Arne Wilhelmsen.