Kraftig økning i antall avhør av barn i Agder

AGDER Det ble gjennomført 375 avhør av barn i 2016, mot 285 året før. Det har vært en jevn økning siden 2012. Da registrerte politidistriktet 142 avhør.

1. oktober 2015 overtok politiet fra domstolene ansvaret for dommeravhør av barn og etter denne lovendringen betegnes de tilrettelagte avhør.

– Vi har økt antall ansatte som arbeider med dette fagfeltet, og lokalene i Barnehuset er utvidet. Å ta slike avhør krever spisskompetanse og det er kun utdannede spesialetterforskere som jobber med dette. Den store økningen i antall avhør presser oss på ressurser, men vi har et godt samarbeid mellom fagpersonalet i Barnehuset, etterforskerne og de påtaleansvarlige på saksfeltet i politidistriktet, sier politimester Kirsten Lindeberg i en pressemelding sendt ut av Agder politidistrikt.

Nedgang i den registrerte kriminaliteten

I 2016 ble det registrert 21.651 straffesaker i politidistriktet mot 22.880 i 2015. Trenden har vært nedadgående i flere år. Til sammenligning lå man for 10 år siden på godt over 26.000 saker pr. år.

Lindeberg er meget godt fornøyd med kriminalstatistikken og resultatene for Agder politidistrikt i 2016.

– Til tross for at vi er inne i en politireform så har det vært høy produksjon og stor grad av effektivitet i sakshåndteringen. Politidistriktet har også hatt flere krevende saker som har bundet opp store ressurser. Det er derfor ekstra gledelig at resultatene er gode. Spesielt gledelig er det at den registrerte kriminaliteten går nedover, sier Lindeberg

Grove tyverier fra bolig

Antallet grove tyverier fra bolig er redusert med 30 saker fra 298 saker i 2015 til268 i 2016. I perioden fra 2013, som var et toppår for boliginnbrudd med 359 saker, har Agder politidistrikt en nedgang på 25 prosent, og er nå på samme nivå som i 2012.

– Politiet har flere steder i distriktet jobbet målrettet for å få redusert antall grove tyverier fra boliger i Agder, og det er også etablert egne prosjekter med spesielt fokus på etterretning og forebygging av boliginnbrudd, Satsningen på dette feltet vil fortsette også i 2017 og vi håper at den nedadgående trenden fortsetter, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Kriminalstatistikken i Agder politidistrikt for 2016 viser en nedgang i antall vinningssaker på 13,2 prosent sammenlignet med 2015.

Voldssaker

Antall registrerte voldsanmeldelser økte i 2016 med 11 prosent sammenlignet med 2015. Økningen er størst knyttet til de grove voldssakene. I 2016 ble det registrert 144 alvorlige voldshendelser (kroppsskader) mot 124 i 2015.

– Vi har sett en nedadgående tendens på de grove voldssakene siden 2012. At tallet nå ser ut til å øke igjen må vi ta på alvor. Mye av sentrumsvolden er knyttet til utelivet i helgene og vi har i år igangsatt et prosjekt i Kristiansand som har som mål å fjerne de verste voldsgjengangere ved å ilegge disse et "varig" oppholdsforbud i Kvadraturen på tre måneder. Oslo har hatt gode erfaringer med dette, og vi forventer at dette vil ha en god effekt også hos oss, sier Lindeberg.

Antallet mindre alvorlige voldslovbrudd (kroppskrenkelser) holder seg stabilt med 772 saker i 2016 mot 774 i 2015.

Politidistriktet har i 2016 etterforsket fem drap.

Økonomisk kriminalitet - arbeidsmarkedskriminalitet

Politidistriktet registrerte i 2016 en økning i antall anmeldte konkurser. Det ble registrert 167 konkurssaker i distriktet, en økning på 30 saker siden 2015. Samlet krav i disse sakene var i 2016 på 360 millioner kroner, mot 173,6 millioner i 2015.

Økonomisakene har økt i kompleksitet, beløp og omfang.

– Politiets satsning på arbeidsmarkedskriminalitet er i et forpliktende samarbeid med NAV, Skatt Sør og Arbeidstilsynet. Arbeidet er fremdeles i oppstarten, men vi forventer at dette vil begynne å gi resultater allerede i år, sier Lindeberg.

Narkotikaovertredelser

Det ble totalt sett registrert 2664 narkotikasaker i politidistriktet i 2016 - en nedgang fra 2015 på 15,7 prosent. Noe av årsaken til denne nedgangen er at politidistriktet i større grad har måttet prioritert andre områder. I tillegg har politidistriktet gradvis dreid ressursene mer over på de grovere narkotikasakene og nettverk som står bak omsetning og innførsel til politidistriktet.

Agder politidistrikt har i 2016 etterforsket 13 saker for grov narkotikaovertredelse med beslag av betydelig mengde narkotika. Dette er over dobbelt så mange saker som i 2015.

– Å rulle opp større narkotikanettverk er krevende og binder opp store ressurser. I flere av disse sakene har Agder politidistrikt samarbeidet tett med andre politidistrikt, sier Lindeberg

Seksualforbrytelser

Det ble registrert 276 sedelighetssaker i Agder i 2016 - en økning på 42 saker sammenliknet med 2015.

– Jeg er bekymret over at en stadig større andel av sakene dreier seg om overgrep på internett. I flere av de store sakene politidistriktet har jobbet med i år har barn blitt utnyttet seksuelt over nettet. I mange tilfeller forledes unge jenter og gutter til å sende bilder av seg selv hvorpå overgriper truer med å publisere dette hvis vedkommende ikke får mer. Kriminalitet på internett har ingen geografiske sperrer og sakene berører ofte mange barn spredt ut over store deler av landet. Dette krever samarbeid mellom politidistrikt på en helt annen måte enn tidligere, sier Lindeberg

Det ble i 2016 anmeldt 72 voldtekter, mot 62 i 2015. De fleste voldtektene er såkalte «relasjonsvoldtekter» der offeret vet hvem gjerningsmannen er.

Barn - og ungdomskriminalitet

I 2015 ble det registrert 521 personer under 18 år mistenkt, siktet eller domfelt for kriminalitet fordelt på 836 straffesaker. Dette var historisk lave tall. I 2016 ble det derimot registrert en økning. 610 personer under 18 år var mistenkt, siktet eller domfelt for kriminalitet fordelt på 938 straffesaker. Økningen er størst når det gjelder mindre tyverier fra butikk og trusler.



– Vi må rette oppmerksomhet mot denne økningen og finne ut hva som ligger bak tallene, sier Lindeberg

Agder politidistrikt har vært tidlig ute med å bruke ungdomsstraff og ungdomsoppfølging som nye reaksjonsformer mot ungdom mellom 15 og 18 år. Her har politidistriktet utviklet et nært samarbeid med Konfliktrådet og kommunene. Tall fra Konfliktrådet viser at ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging har vært benyttet 23 ganger i løpet av 2016.

Kriminalitet knyttet til asylstrømmen

Høsten 2015 fikk Norge 30.000 asylsøkere på noen få måneder, 5000 av disse var enslige unge gutter, primært fra Afghanistan. Mange av disse kommer hit med liten eller ingen tillit til politiet. Det er derfor en viktig oppgave oppgave å sikre at denne tilliten etableres gjennom et aktivt og langsiktig forebyggende arbeid.

– Agder politidistrikt har tatt dette på alvor og det er etablert faste kontaktpersoner mot hvert mottak i tillegg til et tett samarbeid med kommunene, sier Lindeberg.

Forebygging gjennom forvaltning

Politidistriktet har i 2016 tilbakekalt 62 våpenkort mot 70 i 2015. Dette er likevel det nest høyeste saksantallet på fem år.

Når det gjelder tallet på inndratte førerkort som følge av straffbare handlinger holder tallet seg stabilt. Totalt 1269 førerkort ble inndratt i 2016 som følge av straffbare handlinger. Inndratte førerkort som følge av ikke tilfredsstillende helse har økt fra 820 saker i 2015 til 853 saker i 2016.

Utlendingsfeltet

I 2016 ble det i Agder politidistrikt opprettet 159 utvisningssaker og 32 bortvisningssaker. Av disse var 89 fra EØS-området hvorav 26 var fra Litauen (23 utviste, tre bortviste), 24 var fra Romania (23 utviste, en bortvist) og 18 var fra Polen (17 utviste og en bortvist). Borgere fra disse tre landene utgjør 76 prosent av samtlige EØS-borgere som det ble opprettet utvisning/bortvisningssak mot i 2016.

95 personer ble tvangsreturnert som følge av bort- eller utvisningsvedtak. Dette som følge av straffbare forhold og/eller ulovlig opphold i landet. Dette er det høyeste antall uttransporterte personer de fem siste årene. Det er en markant økning fra 2015 hvor det ble uttransportert 76 personer. I tillegg kommer et stort antall personer som er blitt returnert i asylsaker, utført av politiets utlendingsenhet.

– Fra september 2016 ble politidistriktet tilført ekstra ressurser i den hensikt å øke antall utviste/bortviste. Politidistriktet har hatt tre midlertidig ansatte politibetjenter som har jobbet systematisk med aktivt, oppsøkende arbeid ute i felten for å avdekke personer uten lovlig opphold. Det har gitt positive resultater, sier Lindeberg.

Oppklaringsprosent, saksbehandlingstid og restanser

Agder politidistrikt hadde i 2016 en total oppklaringsprosent på 56 prosent mot 54,9 prosent i 2015.

Saksbehandlingstiden på oppklarte saker endte på 84 dager mot 81 dager i 2015.

Ved årsskiftet hadde distriktet totalt 1731 ikke påtaleavgjorte saker eldre enn 3 måneder. Dette er godt under målkravet på 1800 saker.

(Pressemelding)