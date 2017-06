LINDESNES Årets laksesesong åpnet 1. juni og laksefiskerne i både Mandalselva og Audna melder om stor oppgang og flotte forhold. Skal du på laksefiske i sommer så husk å ta bilder og bli med i Lindesnes laksekonkurranse.

– Laksefiske har lange tradisjoner i regionen vår, og sportsfiske generelt har stor nytteverdi. Vi ønsker å følge laksefisket gjennom hele sesongen. Sportsfiske kan være utrolig spennende for både store og små. Lindesnes ønsker å sette fokus på den gleden fisket har for folk, så her er det bare å ta frem både fiskestang og kamera, sier daglig leder og markedssjef i Lindesnes Per Henrik Didriksen.

Beste bilde

Konkurransen er enkel og i motsetning til de fleste andre fiskekonkurranser handler det ikke om størst eller mest fisk. I Lindesnes laksekonkurranse handler det om å sende inn beste fiskemotiv eller bilde fra årets laksefiske. Det behøver ikke være av fangst, men kan like gjerne være et stemningsmotiv fra elva.

– Bilder forteller ofte mer enn tekst når vi skal formidle store opplevelser, sier Didriksen som lover flotte premier til vinnerne.

Årskort til vinneren

Første premie i fotokonkurransen er et årskort i Mandalselva sone 3. Premien har en verdi på 5000,- kroner. Andre og tredjepremie er digtalt årsabbonnement på Lindesnes. Kåring av vinner skjer etter laksesesongen er over i september.

For å delta i konkurransen må du tagge bildet ditt med #Lindesneslaks på Instagram eller sende inn bildet ditt til redaksjon@l-a.no

Det er viktig å huske navn på personer på bildet og hvor bildet er tatt, samt kontaktinformasjon.