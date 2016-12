Lysere dager i sikte!

Nord for Polarsirkelen kommer ikke Solen engang over horisonten! Men fra kl. 11.44 på onsdag blir dagene gradvis lengre og vi kan se frem til en etterlengtet vår!

Den 21. desember har Solen sin sydligste posisjon på himmelen. I Oslo kommer Solen denne dagen bare 6,5 grader over horisonten og dagen er nesten 13 timer kortere enn ved sommersolverv i juni. Ved Polarsirkelen står Solen i horisonten, og lenger nord er det mørketid. Etter vintersolverv kryper området med mørketid nordover, men først 15. januar kan Solen igjen sees fra Tromsø-området. På grunn av fjellene tar det enda lengre tid i selve byen. Daglengden øker bare meget langsomt den første tiden etter vintersolverv. I Oslo blir dagen 9 minutter lenger og i Trondheim 12 minutter lenger frem til årsskiftet.

Et eventuelt snødekke vil ha langt større innvirkning på hvor mørkt det er ute, og derfor føles ofte januar som en lysere måned enn desember og november.

Jordens årstider skyldes at jordaksen heller. Helningsvinkelen er for tiden 23,5 grader og endrer seg meget langsomt over en periode på 41.000 år. For tiden retter aksen seg opp slik at Polarsirkelen flytter seg litt nordover fra år til år. Jorden roterer rundt sin akse, og i løpet av året flytter den skråstilte jordkloden seg en gang rundt Solen. I et visst punkt i banen skrår Jordens nordlige halvkule maksimalt bort fra Solen. Sett fra nordlige bredder når Solen da sin laveste posisjon på himmelen gjennom året, og dette inntreffer kl. 11.44 på onsdag. På den sydlige halvkule står Solen samtidig på sitt høyeste slik at det der blir sommersolverv. Om et halvt år – 21. juni – vender vår halvkule mest mulig mot Solen og vi får sommer med lange dager hvor stolen står høyt på himmelen.