LOKALSPORTEN Lørdag 11. mars møtte 25 lokale skyttere opp til skyting om tittelen Mandalsmester i Feltskyting, da Mandals- og Lagsmesterskap for Mandal og Holum Skytterlag ble arrangert.

På baneområdet var det plassert ut figurer på forskjellige avstander og for finfeltskytterne var 100m skivene påmontert elektroniske feltfigurer. Etter endt mesterskap var det Geir Lie som kunne titulere seg med Mandalsmester i Feltskyting i et års tid fremover. Han vant med 28 av 30 treff på grovfelt for seniorklassene.

På finfelt var blant ungdommene Mina W. Møll som vant rekruttklassen. Tommy Lie Hortman vant knepent eldre rekrutt klassen foran Olliver Netland, rangert på innertreff etter at begge skjøt 30 treff, og Jonas Sodeland Øksendal vant Juniorklassen med 30 treff og 21 innertreff. Blant veteranene var Mandals Harry Berge best med 30 treff og 16 innertreff i klasse V65. Her er alle resultatene.

Innsendt av Sverre Jacobsen