Mottok prisen for «Årets navn»

OSLO – Jeg synes det er flott at så mange folk har stemt på oss. Det er bra at folk jevnt over synes det vi holder på med er bra, sier Jarl Pedersen til Lindesnes.

For det er også kritiske røster til arbeidet som de norske båtene gjør i Middelhavet, hvor de har reddet livet til mer enn 35.000 mennesker på flukt.

– Det er kritikk fra folk som mener dette oppfordrer til menneskesmugling. Men jeg reiste ned i august i fjor. Vi har dratt folk opp av sjøen når båtene har forlist under føttene på dem. Det har vært redningsaksjoner hele tiden, sier Pedersen.

Han er en av ni som mottok prisen torsdag på vegne av de 264 som har tjenestegjort på de to båtene siden de ble satt inn i redningsarbeidet for halvannet år siden. Mannskaper fra Forsvaret, politiet, rederiet Siem Offshore og Redningsselskapet har deltatt. Det har vært mange sterke opplevelser, I november ble det kjent at 4500 mennesker har mistet livet i Middelhavet i år.

– For meg har det vært overveiende positivt. Vi har reddet mange liv. Gamle og unge, store og små. Det oppveier stort for de litt alvorlige opplevelsene, sier Pedersen.

VG har kåret Årets navn siden 1974. Prisen er en sjekk på 50.000 kroner. Mannskapet ønsker å gi pengene videre til Røde Kors’ arbeid for flyktningene i og rundt Aleppo.

I november ble de samme to båtene tildelt Humanistprisen fra Human-Etisk forbund.

Jarl Pedersen, som til daglig bor på Vanse, er tilbake i Norge, og skal holde farvannene rundt Egersund trygge i jula med tjeneste på RS «Emmy Dyvi».