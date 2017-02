Njåstad til Lindesnes: – Presentasjon er nært forestående

NORGE/LINDESNESREGIONEN – Vi vil presentere en enighet om kommune- og regionreformen, og det er nært forestående, sier Njåstad til Lindesnes tirsdag kveld.

Det er kommentaren Njåstad kan gi etter at lange forhandlinger nå skal være avsluttet og en enighet er oppnådd. Han ønsker ikke si noe mer om innholdet i avtalen på dette tidspunktet.

Hevder det blir tvangssammenslåing

Flere norske mediehus hevder å vite at det er enighet om tvangssammenslåing av blant annet Nye Lindesnes. Ordførerne i de tre kommunene Mandal, Marnardal og Lindesnes avventer bekreftelse fra regjeringspartiene.

Aftenposten hevder at forhandlinger på Stortinget har resultert i at 13 kommuner blir slått sammen mot sin vilje.

Blant kommunene som ifølge avisen vil bli slått sammen, er ikke overraskende Nye Lindesnes. Det er også nye Stor-Kristiansand, med Søgne, Songdalen og Kristiansand.

KrF: Nei, Venstre: Ja

Avisen skriver at de fire samarbeidspartiene Frp, H, KrF og V om kort tid vil presentere innholdet i avtalen det etter lange forhandlinger er blitt enighet om. De skal også være enige om å fremskynde behandlingen av kommunereformen.

Lindesnes har tidligere skrevet om KrF som på Stortinget er splittet om bruk av tvang i kommunereformen. Ifølge Aftenposten har det vært viktig for samarbeidspartiene at kun et fåtall kommuner skulle tvangssammenslås.

NRK skriver at KrF har havnet på å si nei til all tvang, og at det er Venstre som sørger for at tvangssammenslåingene får flertall.

Vil gi svar til utålmodige ordførere

Flere ordførere, deriblant Alf Erik Andersen (Frp) i Mandal, har lenge vært frustrert over manglende svar fra Stortinget. Flere prosesser og politiske saker i Mandal har blitt satt på vent i påvente av en avklaring rundt reformen.

Utålmodige ordførere skal være en av grunnene til at Stortinget nå vil være så raske som mulig med å behandle saken. De ønsker ifølge Aftenposten også å gjøre seg ferdig i god tid før stortingsvalget 2017.

I Lnidesnesregionen har Nye Lindesnes lenge vært en klar kandidat til å bli slått sammen, til tross for at flertallet i kommunestyret i Lindesnes sa nei til å slå seg sammen med Mandal og Marnardal.

Andersen: – Ikke bekreftet

Alf Erik Andersen sier til Lindesnes at han kun forholder seg til bekreftelser han får gjennom eget parti eller gjennom felles pressemeldinger fra regjeringspartiene.

Fardal Kristoffersen avventende

– Det jeg leser på nettet nå er hyggelig, men jeg ser det foreløpig ikke som bekreftet. Så lenge jeg ikke har fått bekreftelser er jeg litt avventende, sier ordføreren i Mandal.

Ordfører i Lindesnes kommune, Janne Fardal Kristoffersen (H), er i likhet med Andersen svært avventende før offisiell informasjon kommer fra partiene sentralt.

LES OGSÅ: Gilbertson: – Skammelig

Etter å ha fått telefoner fra flere av landets største aviser ønsker hun ikke å kommentere det som i media hevdes å være utfallet av forhandlingene på Stortinget.

– Men vi håper informasjon kommer snart, for det er alltid greit å få avklart ting. Vi har levd rimelig lenge i vakuum, sier hun til Lindesnes.

– Det har vært forhandlinger som har dratt ut i tid, og i den grad de nå er kommet til veis ende er det naturlig at partiledelsen kommer med pressemelding, sier Kristoffersen.

Sandåker: – Nødvendig med avklaring

Ordfører i Marnardal, Helge Sandåker (Ap), kjenner kun til det som foreløpig har kommet fram i media, og heller ikke han har fått bekreftelse fra sentralt hold.

– Hvis det som kommer fram nå medfører riktighet, så er jo dette i tråd med vårt kommunestyrevedtak, sier Sandåker til Lindesnes.

Han har i det siste vært skeptisk til om Nye Lindesnes ville bli en realitet i det hele tatt, og mener det er på høy tid at det kommer en avklaring - den ene eller den andre veien.

– Vi har satt mye på vent i påvente av en avklaring, sier han.

Saken oppdateres.