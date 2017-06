Nødetatene til Skjernøya etter «båtbrann»

MANDAL/SKJERNØYA Operasjonsleder ved Agder Politidistrikt Linn Andersen opplyser om at det kom melding fra hovedredningssentralen klokken 17.15 om båtbrann på Skjernøya.

– Mens vi er på vei med andre nødetater blir det litt endring i den oppfatningen, da det ikke er snakk om brann, men om røykutvkling, forteller hun.

– Det blir også etterhvert klart for oss at båten ligger på land, så jeg har ikke inntrykk av at det har vært noe akutt, fortsetter operasjonslederen.

God utsikt

Anne og Erik Wastesson hadde god utsikt til dramatikken som utspilte seg med blålys og sirener.

– Vi så alle komme, men de var ikke lenge på stedet før de dro igjen, forteller de fra sin plass på brygga.

Christina Campo

Ingen personskader

Operasjonsleder Andersen opplyser også at det skal være snakk om en mannlig båteier og en person til, og ingen skal ha pådratt seg noen skader. Redningsskøyta tar seg av båten.