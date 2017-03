Overtar etter Terje Søviknes

MANDAL Det ble bestemt på partiets landsstyremøte i Oslo i helga.

– Det betyr at jeg skal lede et uvalg som skal representere de folkevalgte Frp-medlemmene i hele Norge. Utvalget er et bindeledd mellom lokalpolitikerne, som opplever rørsla på huden, opp til Storting og regjering, sier Andersen.

Utvalget består av ordførere, varaordførere og gruppeledere fra hele landet, og har normalt sett hatt møter to ganger årlig.

– Her kan vi ta opp saker som vi kjenner på ute i Kommune-Norge, og gi innspill og råd til saker som behandles på Stortinget. Gjennom det arbeidet har vi ganske stor påvirkningskraft, og særlig siden vi nå sitter i regjering, mener Andersen.

Fylkesleder i Vest-Agder Frp, Robin Bårdsen fra Mandal, ble i samme møte valgt som landsstyrets representant inn i Stortingsgruppa.

– Vi setter jo både Mandal og Sørlandet på kartet, mener Andersen.