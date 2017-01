Pent vær til helgen

LINDESNESREGIONEN – Det vil bli mildvær og regn mandag, tirsdag og onsdag. Vinden vil øke litt onsdag og kan gjøre det litt krevende å kjøre i innlandet, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Aurora Stenmark.

Det varsles om vindstyrke opp mot sterk kuling onsdag, og kan gjøre kjøreforholdene i høyere strøk mer krevende. Det vil også bli snøfall i høyere strøk.

– Torsdag og fredag er litt mer uklart på grunn av at det ligger et lavtrykk over Vestlandet som vi ikke vet hvor tar veien enda, men det ser ut som at det blir fint og klart. Lørdag og søndag vil det bli kuldegrader og pent vær med gode kjøreforhold, sier Stenmark.

Sludd og snø innover i landet

Utover ettermiddagen på mandag vil det komme regn i området, det samme på tirsdag med liten kuling fra sørvest. Gradestokken vil holde seg på 3–5 grader og det vil komme sludd og snø innover i landet, sier vakthavende meteorolog ved StormGeo, Olav Krogsæter.

StormGeo melder om vestlig sterk kuling fra onsdag og det kan komme både hagelbyger og torden utover ettermiddagen. Torsdag vil vinden løye og det kan komme noen byger.

– Helgen er et stykke unna, men det tyder på at det vil bli kaldere, kanskje under null. Det ser ut som det blir sol med svak vind fra nordvest, sier Krogsæter.