Pipebrann på Valand

MANDAL I morgentimene mandag morgen oppstod det en pipebrann i et bolighus på Valand. Brannvesenet melder at brannen er under kontroll og opprydningen har startet.

– Det var en pipebrann. Som vi nå har slukket, og vi skal til å feie pipen nå, sier Torbjørn Høyland i Brannvesenet Sør Mandal.