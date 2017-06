MANDAL, kl. 23.58: Mann 18 år anmeldes for å ha tisset på inngangsdøra til Kroa. Bortvises fra sentrum resten av natta.

LINDESNES, kl. 00.55: Mann 48 år anmeldes for misbruk av nødtelefonene til AMK og politiet. Pågrepet og innsettes arrest. Anmeldes også for brudd på kontaktforbud overfor privatperson. Mistenkte er domfelt en rekke ganger for misbruk av nødtelefonene. Sendes rett på soning og sommerferien er fastsatt. På tide med ny hobby?

KRISTIANSAND, kl. 00.40: Mann 29 år anmeldes for ikke å ha overholdt vikeplikten fra høyre. Var mer opptatt av å snakke i mobiltelefonen.

ARENDAL, kl. 01.26: Mann 43 år anmeldes for kjøring i ruspåvirket tilstand, uten førerkort og i besittelse av litt hasj og tabletter.

GRIMSTAD, kl. 02.37: Mann 18 år slått til i hodet. Forholdet blir sannsynligvis anmeldt.

KRISTIANSAND, kl. 02.40: Mann 24 år anmeldes for urinering på offentlig sted.

Kilde: Twitter/@politiagder