ARENDAL, kl. 2345: Polakk (38) bortvist fra sentrum resten av natta etter å ha oppført seg på en hissig truende måte på Langbrygga. 0014 samme sted: polakken innbringes til arresten da han dukket opp igjen selv om han var bortvist.

AGDER: Klager på høy musikk/festbråk i Krsand, Mandal, Tvedestrand, Lillesand, Farsund, Arendal, Kvinesdal, Lindesnes og Grimstad. Politiet har dempet festene etter beste evne, men ikke klart å prioritere alle klagestedene.

AGDER: Hvis nøkkelkortet til hotellrommet ikke virker kan ikke politiet få det til å virke selv om du ringer nødtelefonen #misbruk112.

KRISTIANSAND, kl. 01.02: Vestre Strandgate: 4 personer bortvist fra sentrum etter å ha kranglet/sloss.

GRIMSTAD, kl. 01.09: Juskestredet: Oolitiet kom over en dame som hadde falt og slått hodet. Ambulanse tok over og sørget for legehjelp.

KRISTIANSAND, kl. 01.28: Overstadig beruset mann (22) kjøres til legevakten av politiet da han ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Mistenkte pågripes og innsettes i arrest da han fremsatte alvorlige trusler mot en navngitt person mens politiet hørte på.

KRISTIANSAND, kl. 02.02: Mann (23) bortvises fra sentrum. Oppførte seg truende overfor forbipasserende.

KRISTIANSAND, kl. 02.06: To menn (24) bortvises fra sentrum da de kranglet og truet hverandre.

GRIMSTAD, kl. 02.18: Mann (24) anmeldes for å hindre offentlig tjenestemann i deres arbeid. Dro politiet unna da de oppløste en slosskamp. Anmeldes også for å ha forulempet politiet med diverse skjellsord. Innsatt i arresten.

FARSUND, kl. 02.32: Menn (18 og 19) bortvises fra sentrum etter å ha laget bråk.

KRISTIANSAND, kl. 02.36: Mann (41) pågripes og innsettes i arrest etter å ha dratt sin kone etter håret i påsyn av politiet.

KRISTIANSAND, kl. 03.00: Mann (26) pågripes og anmeldes for å ha dratt en dame etter håret og forsøkt å dra henne inn på en buss samt lagt henne i bakken.