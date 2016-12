Premierte matematikktalenter

MANDAL Onsdag 21. desember troppet president og prosjektleder i Mandal Rotary opp på Mandal vgs hvor de fikk lov til å være en del av skolens juleavslutning med premiering av de beste matematikkelevene på hvert klassetrinn.

Det er sjette gang denne prisen deles ut av Mandal Rotary Klubb, etter et samarbeid med skolens matematikkseksjon og lærer Stein Aanensen. President Alfred Solgaard overrakte stipendene. Han gledet seg over stor deltagelse, og spesielt trakk han frem at det i år er fem jenter i toppsjiktet. Den totale premiepotten er på 10.500 kroner.

LES OGSÅ: Et maraton i tall

Konkurransen er frivillig blant elevene. I år har nærmere 150 elever deltatt. En av grunnene til den høye deltakelsen er at prosjektleder fra Mandal Rotary, Unni Wathne, første-amanuensis i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Agder, har ivret sterkt for prosjektet. Sammen med Stein Aanensen har hun utarbeidet oppgavesettene og brukt tid på skolen for å engasjere elevene til innsats.

«Rotary deler ut stipendene fordi vi tror på kunnskap som drivkraft for utvikling. Vi vet at realfagskompetanse er viktig for videre innovasjon og utvikling for byen og landsdelen. Vi ønsker å sette fokuset på viktigheten av utdanning generelt og realfag spesielt,» uttaler prosjektleder Unni Wathne.

LES OGSÅ: Mandal har landets mest digitale skole

Rotary er en verdensomspennende yrkesorganisasjon som fokuserer på mangfold og viktigheten av å forstå mennesker på tvers av yrker, kultur og grenser. I Mandal finnes p.t. 78 aktive medlemmer, godt spredt i alder og yrkesgrupper. Klubben har stor møtevirksomhet, driver prosjekter og deltar i ulike utvekslingsprogrammer. Videre stimulerer klubben til økt kunnskap, innsikt i lokalmiljøet og til utdanning for både gamle og unge. Rotary har sterk tro på programmer som når de unge, fordi ungdommen er vår fremtid og deres holdninger kan bety en forskjell. Internasjonal ungdomsutveksling er en av Rotarys hovedaktiviteter og for tiden er Mandal Rotaryklubb vertskap for to elever fra USA som begge går på Mandal vgs.

Mandal Rotary deler her en av oppgavene fra matematikkonkurransen med Lindesnes’ lesere. Dette er en liten «julenøtt» det kan være fint å «trimme» hjernen med i de rolige juledagene.

(Pressemelding)