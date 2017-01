Rassikrer fylkesveien

Fylkesvei 455 vil være stengt mens arbeidet pågår i perioden fra 6. februar til 31. mars. Arbeidet gjøres for å gjøre fylkesvegen mer rassikker. I tillegg vil noen av svingene på strekningen bli rettet ut, heter det i en pressemelding fra Statens Vegvesen.

– Spesielt vil 180-graderssvingen ved Neset bli merkbart bedre for trafikantene. Vegen flyttes tre meter ut fra fjellveggen på en ny fylling i Mannflåvannet, for å etablere fanggrøft for is mellom vei og fjellskjæring, sier byggeleder Ole Petter Opsahl i Statens vegvesen.

Rassikringsarbeidet utføres av TT Anlegg.