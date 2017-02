Rockebandet The Dogs spiller på Sjøboden Live Scene, men besøkte førs LApodden. Frontfigur Kristopher Schau og gitarist Mads Martinsen snakker med ansvarlig redaktør Fridtjof Nygaard om rockens gleder, ungdommens synder og elendigheten ved å nærme seg 50 årsalderen. The Dogs har nettop gitt ut ny plate «Death by Drowning» til svært gode kritikker og åpner turneen i Mandal av en god grunn: Ferske reker er best i februar. – Motivasjonen er å spille rock så lenge at man slippe å ha en vanlig jobb. Når man nærmer seg 50 år begynner saker og ting i kroppen å gjøre vondt. Jeg snakket med både Jo Nesbø og Ingvar Ambjørnsen om det. De er ti år eldre enn meg og trøstet meg med at når jeg blir så gammel som dem gjør alt vondt, sier Schau

