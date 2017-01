Ruskevær i to dager – snø til helga

LINDESNESREGIONEN – Det er en del vær i området for øyeblikket. Akkurat nå kommer vinden fra sørvestlig kant, og den ligger på sterk kuling på Lista og Lindesnes. Denne vinden vil dreie om om noen timer, og kan fort komme opp i liten storm fra vest. I tillegg er det en del vind ellers i området, så det kan godt bli litt ruskete i innlandet og innover i terrenget også, opplyser vakthavende meteorolog ved Meteorologisk Institutt, Espen Biseth Granan.

Natt til onsdag falt det mye nedbør i Agderfylket. Dette vil fortsette utover formiddagen onsdag, men avta gradvis utover ettermiddagen, og noe lettere utover kvelden. Oppsummeringen fra meteorologen er at likevel været vil bli særdeles ruskete de to neste dagene med herjinger fra kraftig vind og nedbør i form av regn.

– Torsdag vil det være mye vestavind på kysten og den vil i hvert fall ligge på sterk kuling, kanskje opp i liten storm fortsatt. Det blir ikke like mye vind i innlandet som onsdag, men helt vindstille blir det ikke. Ruskete blir det i alle fall, mener Granan.

Meteorologisk Institutt har sendt ut et obs-varslel om høy vannstand. Vannstanden er ventet å ligge på 90-110 centimeter over verdiene i tidevannstabellen. Toppen er ventet i natt og i morgen ettermiddag.

– Det kan være greit å ha kontroll på båter og andre ting som ligger lavt i terrenget, råder meteorologen.

Sludd og snø torsdag

Også torsdag er det fare for regnbyger. De vil komme som regn på kysten, men en skal ikke langt inn i landet før det vil falle som sludd eller snø, ifølge meteorologen.

– Temperaturen vil gradvis gå nedover det neste døgnet. Ser vi for eksempel på Konsmo vil temperaturen ligge på en eller to plussgrader i morgen, noe som er betydelig kaldere i dag hvor den ligger på 7 grader langs kysten.

Ruskeværet preget av vind og nedbør vil gi seg noe inn mot helgen. Da er det ventet et værskifte til en tørrere og kaldere værtype.

– Langtidsprognosene sier at det vil bli mer nordavind inn mot helga. Det gir kaldere luftmasser som gjør at temperaturen vil synke, og vi får nok minusgrader flere steder, men kanskje ikke på kysten, sier meteorologen.

Snø til helga

Det er mulighet for spredt nedbør i løpet av helga, med gode muligheter for snø. Og faller det hvitt fra himmelen, har meteorologen godt nytt å melde til dem som savner vinteren.

– Kommer det snø i helga, blir det fort liggende når vi har et slikt væromslag. Det blir kjøligere, og man skal ikke se bort fra at det kommer noe hvitt også langs kysten. Vi slipper nok ikke unna kulden denne gang, sier Granan.

Han mener været som har vært på kysten av Sørlandet til nå i vinter er unormalt for denne tiden av året.

– Været er litt avvikende fra normalen når jeg ser på været fra 1981-2010. Det ser ut til at det normalt sett pleier å være snø på denne tiden av året, eller at man i hvert fall ikke må så langt inn i landet for å finne det, så det er sånn sett unormalt at det ikke er det. Også inni fjellet og innlandet er det mindre snø og tørrere enn normalt, mener meteorologen.

Snøfokk på fjellovergangene

Det var tidligere sendt ut obs-varsel for fjellovergangene onsdag ettermiddag. Disse er trukket tilbake. Meteorologen tror nå at det blir roligere forhold på fjellovergangene, men med litt mer vind enn normalt.

– Skal man over Haukeli er det greit å følge med på været. Men det blir ikke så ekstreme forhold at vi sender ut obs-varsel. Men litt vind og snøfokk må man regne med, sier han.