MANDAL Klokken 03.47 natt til søndag fikk nødetatene melding om brann i en søppeldunk i Nordre Banegate.

Politiet, som hadde en travel natt, lot Brannvesenet ta saken.

Og det så ikke ut til at brannmennene i BVS Mandal hadde noen problemer med å slukke søppelbrannen. Et bilde tatt av en Lindesnes-tipser kun minutter etter meldingen kom ut viser at brannen ikke kan ha vært veldig stor.