Sammen for en god barndom

MANDAL 26. januar hadde vi en stor «Være Sammen-samling», der alle 6 barnehagene møttes til en felles aktivitetsdag for 3-5 åringene. Vi hadde aktivitetsløype ute med lek og latter, felles lunsj, med frukt og kake til dessert, og avsluttet med en fantastisk framføring av eventyret om de tre Bukkene Bruse i skikkelig Være sammen-ånd

Under aktivitetsdagen i Framsteg barnehage hadde vi en løype med ulike poster som f.eks tautrekking, quiz om Regnbueløven, dra en voksen på sykkel, flytte kongler fra en bøtte til en annen. Oppgavene gikk på samarbeid og at flere barn sammen er sterkere enn ett barn alene. Står vi sammen klarer vi å løse vanskelige oppgaver!

Fire av barnehagene kjørte buss sammen til Framsteg barnehage der vi skulle treffes.

Dramatiserte eventyr

Etter spennende opplevelser ute med natursti og en liten matbit så var det tid for å samle barna og vise dem eventyret om de tre bukkene bruse og det pedagogiske regnbuetrollet. Barna kjenner godt til eventyret i sin opprinnelige form, men nå var det tid for en liten tvist. Ungene satt spente og ventet på trollet som kom snikende og satte seg under brua. Den første bukken ville stjele alt gresset og den andre (sladrebukken)ville sladre på den minste. Og til slutt kom den største bukken som bare ville sloss. Regnbuetrollet måtte ordne opp og hjelpe alle bukkene så de alle kunne være sammen uten å krangle. Ungene var med å finne løsninger under selve forestillingen. De var aktive og kom med sine innspill. Det hele ender godt med tre bukker og et troll som alle ble venner.

Tidlig innsats

Være sammen er et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagene. Fokus er varme, grensesettende voksne og gode relasjoner mellom barn, og mellom barn og voksne. Nesten alle barnehager i Mandal er med i Være sammen-programmet, og de er delt inn i mindre nettverksgrupper.

Vår nettverksgruppene består av Framsteg, Kulturvugga, Hurlumhei, Myrteigen, Saniteten og Malmø Barnehage. Vi er en aktiv gruppe med nært og godt samarbeid, og vi har jobbet sammen siden høsten 2012. Styrerne i disse seks barnehagene møtes en gang hver måned for å utveksle erfaringer, og hjelpe hverandre å ha fokus på det viktige Være Sammen-arbeidet. Vi har blant annet arrangert felles personalmøter og felles foreldremøte, og vi holder på med felles kollegaveiledning. Vi har også årlig treff for førskolebarna på Hundesletta, med lek, aktiviteter og grilling. De pedagogiske lederne i gruppa vår møtes også et par ganger i året.

Else Justnes, Kulturvugga barnehage