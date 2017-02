Sandberg lytter til fiskerne – snur om landingsforskrift

NORGE – Etter å ha hørt på erfaringer med journalsystemet som fiskerinøringen skulle ta i bruk fra 1. januar, så er jeg kommet til at det er behov for å justere reglene. Jeg har i tretten måneder snudd alle steiner for å finne løsninger og tilpasninger, uten å få nødvendige forenklinger for næringen. Noen ganger må man stoppe opp og evaluere og ta en helhetlig vurdering, skriver fiskeriminister Per Sandberg i en kronikk sendt til Lindesnes.

Fiskerimyndighetene påla alle fiskere og fiskemottak å journalføre alt de gjør i en forskrift gjeldende fra 1. januar. Hver gang fisk flyttes på mottaket, skulle det journalføres. For Fiskelagets del ville det resultert i 150. 000 journaler i året knyttet til alle sider ved mottak, produksjon og lagerføring. Fiskere og fiskemottak i regionen fryktet nedleggelse av mottak og vanskelige forhold for fiskerne, noe som kunne resultert i at lokalfisket fisk ville blitt solgt til en billig penge til Europa.

Fiskere og fiskemottak på Skagerrakkysten møtte fiskeriministeren 10. januar. Næringen var tydelige på at reglene for det nye journalsystemet ikke var tilpasset de små mottakene og advarte om konsekvensene av den nye forskriften. Nå er det klart at fiskeriministeren har valgt å lytte til fiskenæringen i sør.

Mindre journalføring

Fiskeriministeren har nå besluttet at landingsforskriftens krav til journalføring skal forenkles. Det innebærer at plikten om å føre produksjonsjournal og journal for lager, fjernes. Forenklingen betyr at bedriftene ikke trenger å journalføre så detaljert som det først ble lagt opp til.

– Erfaringene og de tilbakemeldingene jeg har fått viser at det er behov for å gjøre justeringer i forskriften. Kravene til vekter og innveiing ved landing videreføres imidlertid. All fisk som landes skal fortsatt veies fortløpende, og det skal utstedes landings- og sluttsedler som før. Alt uttak av fisk som transporteres fra det enkelte mottaksanlegget skal fortsatt journalføres umiddelbart, skriver fiskeriministeren.

Tilbakemeldingene fiskeriministeren fikk var at reglene var for kompliserte, og at de la unødvendige byrder, særlig på de mindre bedriftene.

– Vi må å ha god ressurskontroll, men det må skje på en måte som ikke truer arbeidsplasser og mottak langs kysten. Nå mener jeg vi har funnet en løsning som ivaretar begge deler, skriver Sandberg.

Lyttet til næringen

Stortingsrepresentant Åse Michaelsen (Frp) er fornøyd med at Sandberg har valgt å lytte til næringen.

– Jeg er veldig fornøyd nå med at fiskeriministeren har lyttet til næringen på Sørlandet og Fiskarlaget Sør sine innspill. At vi har en minister som ikke er redd for å ta grep og viser handlekraft, er gull verd. Per Sandberg har her vist at han er tøff og ikke er redd for å snu når fakta kommer på bordet.

– Ingunn Foss, Alf Erik Andersen og meg selv har jobbet steinhardt for saken. All honnør til Lennart Danielsen som har stått på dag og natt. Vi er kjempefornøyde, sier hun.