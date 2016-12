Se bildene fra springflo i Mandal

Stormen Urd treffer Lindesnesregionen med full kraft mandag ettermiddag. Springflo har gjort at vannstanden er opp mot en meter over normal vannstand. Det har ført til at mange båteiere har måttet sikre fortøyninger i vindkastene 2. juledag.

