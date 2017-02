Se hva som kom ut av snøhavet

KRISTIANSAND Det var litt av et syn som møtte kristiansandere på morgenkvisten tirsdag. Ut av snøhavet kom et skip man aldri har sett maken til i sørlandsbyen. Den 468 fot lange og 300 fot høye seilbåten er langt unna hva man er vant til her i landet. Eller verden for den saks skyld. Skipet som er designet av den kjente båtdesigneren Philippe Starck er den eneste i sitt slag og skiller seg ut. For å si det mildt.

Seilbåten som er bygd i Tyskland bærer navnet «SY A», en forkortelse for «Sailing Yacht A». Navnet er ingen tilfeldighet og skipet har fått navnet «A» ettersom den rike russeren ville ha båten øverst på alle skipsregistere, ifølge Daily Mail.

Russeren Andrey Melnichenko (45) er en forretningsmann som lenge har figurert på Forbes liste over verdens rikeste. Sin enorme formue på omtrent 12 milliarder dollar har Melnichenko skapt på blant annet bankvirksomhet. Han var blant annet med på å grunnlegge MDM Bank i 1993. Den ble senere en av Russlands største privatbanker.

Svømmebasseng og glassbunn

«Sailing Yacht A» er en båt utenom det vanlige. Ikke bare er den lengst og høyest i verden, den er også bygget med litt mer ekstrautstyr enn en vanlig skjærgårdsseiler. I bunnen av båten finnes det, ifølge engelske Daily Mail, et observatorium hvor skroget har glassvinduer hvor man kan nyte utsikten under vann. Båten har også et stort svømmebasseng og helikopterdekk.

Skutens master er laget i karbon og promenadedekket er av teak. Topphastigheten er omtrent 27 knop og skipets 8 dekk skulle gi mer enn nok rom for en liten russisk familie. Skipet drives av to 3600 HK dieselmotorer eller to like kraftige elektriske motorer når skipet ikke går for fulle seil. Båten har kostet i overkant av 2,7 milliarder kroner og stod ferdig i 2015. Men det er ikke den eneste spektakulære båten i Melnichenkos eie.

Sin andre båt

Melnichenko har tidligere også hatt en av sine båter på besøk i Kristiansand. Tilbake i 2008 klappet yachten "A" til kai i Kristiansand. Den helt spesielle yachten var også designet av Starck, og hadde nesten samme navn. "Yacht A" vakte oppsikt med sitt spesielle utseende som mest kan minne om en hybrid, en slags luksusyacht med linjene til en ubåt.

Det har ikke lykkes Lindesnes å ta rede på hvorfor seilbåten nå er i Kristiansand.