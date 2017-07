MANDAL Et vitne Lindesnes har vært i kontakt med forteller at båten først lå ankret opp midt i elva og hadde tilsynelatende problemer med motoren.

– Så fikk han gang på motoren og hadde full fres oppover elva mot sentrum, fortsetter vitnet som ikke ønsker å navngis

Vitnet forteller videre at politiet tok båtføreren med seg.

Operasjonsleder i Agder politidistrikt, Per Kristian Klausen, opplyser at båtføreren er tatt med for blodprøve.

Saken oppdaters.