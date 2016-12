Send inn dine uværsbilder

Romjulsstormen Urd er på vei inn over landsdelen og det ventes at den når en stormtopp utover ettermiddagen mandag. Allerede tidlig mandag morgen ble vindstyrken målt til orkan i kastene ved Lindesnes Fyr. Kombinert med springflo er det et uvær som kan by på utfordringer for båt- og hytteeiere.

Er du ute og treffer stormen på nært hold, så vil Lindesnes gjerne ha bilder fra deg.

Send inn dine stormbilder til:

redaksjon@l-a.no eller som MMS til TIPS 2077

Du kan også merke dine instagrambilder med #mittmandal

Husk å merke bildene med sted og navn på fotograf. Vær forsiktig om du færdes nær vannet og ikke utfordre naturkreftene.