Siv Jensen: – Pakken fungerte

OSLO Finansminister Siv Jensen understreker overfor Klassekampen at i tillegg til krisepakke spiller også resten av finanspolitikken og selvsagt også skattepolitikken en rolle.

I intervjuet spør Klassekampen om Jensen mener pakken fungerte etter intensjonene. Særlig etter som pakken på fem milliarder særlig skulle rettes mot Sør- og Vestlandet. Men dit endte kun 1,9 milliarder, 1,1 havnet i andre landsdeler og 1,4 til nasjonale potter.

– Det syns jeg. Noen av satsingene må nødvendigvis bli landsdekkene. Blant annet har vi tiltak generelt mot ledige, de må treffe ledige der de er. I tillegg til at pakken var rettet mot Sør- og Vestlandet, var den også rettet mot bransjer som sliter. De er i hovedsak på Sør- og Vestlandet, men det er naturlig at midler også går til andre landsdeler også, sier Jensen til Klassekampen.

– Dovrebanen fikk 90 millioner. Den går gjennom de delene av landet som er minst oljeavhengige, og minst ledighetsrammede. Er det i tråd men planen?

- Ja, den typen prosjekter kan rekruttere arbeidskraft fra ulike deler av landet, sier hun.

Lite vil ha mer

Som Lindesnes allerede har skrevet gikk ledigheten i sum ned med 872 i de 64 kommunene. I 16 av dem er ledigheten høyere enn den var. I Stavangerregionen er 203 flere ledige nå. Jensen mener likevel pakken har fungert godt.

– Det mest interessante funnet dere har, er at 48 av de 64 kommunene ikke har opplevd økt ledighet og at totalen går ned. Det viser at pakken har fungert godt, sier hun til den riksdekkende avisen.

- Var den stor nok? Flere av kommunene melder at beløpene var så små at de ikke hadde effekt. Den minste, Bokn, har eksempelvis fått 24.000 kroner.

– Det er sjelden jeg støter på kommuner som ikke vil ha mer penger, sier Jensen.

– Pakke for 2017 er 4 milliarder, mot 5 i 2016. Samtidig hører vi rapporter om at sysselsettingsraten ikke har vært lavere siden 1995. Viser ikke dette at det må sterkere lut til?

– Vi ser forsiktige tegn til oppgang og stigende optimisme i andre næringer. Det er gledelig, men det er for tidlig å heise flagget. Vi må bare fortsette med det vi ser virker, sier Jensen.

Ingen føringer

Justisdepartementet, som dyttet de om lag 600 millionene fra krisepakken inn i den nasjonale asylregningen, understreker at det ikke er spesifisert overfor Stortinget at disse midlene skulle rettes særlig inn mot Sør- og Vestlandet.

– Det er ikke gitt føringer fra Justisdepartementet på hvor ordinære mottak skal opprettes i 2016, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange.

Av Arbeids- og sosialdepartementets 589 millioner til tiltaksplassene for ledige endte 47 prosent til Sør- og Vestlandet. Statssekretær Morten Bakke understreker at Sør- og Vestlandet har fått nesten like mye som resten av landet til sammen.

– Målet er at unge skal komme raskest mulig i opplæring og aktivitet, sier Bakke, som mener fylkene som er rammet av problemene i oljenæringen dermed er ivaretatt.

73 prosent i Norge

Forsvarsdepartementet opplyser at de anslo at 60 prosent av de 301,5 vedlikeholdsmillionene skulle gå til norsk industri, som i tilfelle Umoe. Fasit ble om lag 73 prosent. Altså gikk 27 prosent ut av landet. Underdirektør Ann Kristin Salbuvik sier det er en kjent sak at norsk industri har utenlandske underleverandører.

– Hvordan de benytter underleverandører er opp til industrien og bedriftene selv, sier hun.

Videre skriver Klassekampen at Nærings- og fiskeridepartementet har inngått en rekke vedlikeholdskontrakter på forskningsfartøy, og det meste har gått til norske produsenter. Men én million har gått til et tysk firma og også 11,5 millioner har gått til selskaper på Østlandet. Tildelingene er underlagt anskaffelsesregelverket, understreker kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland.

– Regjeringen satser bevisst på bredt innrettede programmer. De er uten geografiske og tematiske begrensninger, med betydelig konkurranse om pengene. Vi ser at NFDs landsdekkende ordninger også er gode ordninger for Sør- og Vestlandet, sier hun.

Ikke distriktspolitikk

Olje- og energidepartementet har blant annet tildelt oljemuseet i Stavanger 30 millioner, men de store summene har gått gjennom støtteordninger som Demo 2000, der Klassekampens oversikt viser at Sør- og Vestlandet har endt med drøyt 131 millioner, mens snaue 90 millioner har gått til andre landsdeler. Politisk rådgiver Elnar Holmen sier de forventet at en stor del av midlene ville ende på sørvest-kysten, noe som også har inntruffet.

– Men Demo 2000 er ikke et distriktspolitisk tiltak med en geografisk definert målgruppe, men et brukerstyrt program for til nytte for norsk sokkel og norsk leverandørindustri, sier Holmen til Klassekampen.