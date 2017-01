Siv Jensen kommer til Mandal

MANDAL På tirsdag kommer finansminister Siv Jensen til byen. Hun skal få omvisning på den vanlige runda, som innebærer blant annet fengselstomta og Strømsvika.

– Og det viktigste her er absolutt å holde trykk på fengsel. Selv om det er vedtatt fengsel til Mandal, betyr ikke det nødvendigvis at det kommer. Det er hele veien steg for steg. Nå har vi begynt på oppløpssiden, og det vi trenger er penger, sier ordfører Alf Erik Andersen.

Det er nemlig ikke avsatt en eneste krone til fengsel på Agder foreløpig. For alt Andersen vet kan de 50 millionene i planleggingsmidler som kom med i statsbudsjettet allerede være brukt opp.

Leder av kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad (Frp), besøkte Mandal fredag. Her kan du lese hva han sa om kommunereformen.

– Ekstremt viktig

– Vi trenger midler til å begynne byggingen. Fengslene i Froland og Mandal vil koste opp mot halvannen milliard, og det er ikke bare å trylle så mye penger ut av statsbudsjettet. Derfor vil jeg nå ta en ny runde og invitere stortingspolitikere ned til Mandal igjen, sier han.

Og da vil jo pengesekken selv, finansministeren, være en god begynnelse.

– Det var ekstremt viktig å få Jensen ned før hun legger inn sitt forslag til revidert budsjett, sier ordføreren.