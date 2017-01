ÅSERAL Politiet har fra klokken 10.10 til 11.55 søndag avholdt trafikkontroll og promillekontroll ved Bortelid skisenter.

Av de kontrollerte var det ingen ruspåvirkede. Det ble imidlertid delt ut ett forenklet forelegg for ikke å ha skrapet vinda godt nok for is.