NORGE Det ble bestemt på Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen i helga.

– Det innebærer at jeg stiller på gruppemøtene i Stortingsgruppa på lik linje med stortingsrepresentantene, sier Bårdsen.

Det er totalt 5 av 36 på landsstyret som er i Stortingsgruppa. Bårdsen mener det absolutt er et fortrinn for Sørlandet å ha en representant inn i Stortingsgruppa.

– Selv om vi skal representere hele landsstyret, så kjenner jeg vår region best. Det vil jo ha noe å si, og det vil være en fordel for Sørlandet å ha en representant i et slikt fora, mener Frp-politikeren.

Ordfører Alf Erik Andersen i Mandal ble i samme møte valgt til leder for partiets lokalpolitiske utvalg.