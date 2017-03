Skal være med på toppmøte i Brussel

MANDAL/BRUSSEL Han ble valgt inn i Europapolitisk forum i fjor høst sammen med 17 andre politikere fra hele Norge. I regi av kommunesektorens organisasjon KS holdes det to møter i året. Denne gangen er det lagt til EUs hovedkvarter i den belgiske hovedstaden. Møtene starter mandag.

– Det er et forum der vi samles for å diskutere ulike kommunal- og regionalpolitiske spørsmål som er rettet mot samarbeid i EU, sier Andersen.

Diskusjonene går på ting som for eksempel klima- og miljøpolitikk, frihandel, og skole og helse.

– Jeg er opptatt av EU-midler og hvilke type midler man kan hente i ulike perspektiver. Første møte var i Kirkenes i fjor høst, og der ble det snakk om statlig finansiering av lærerstillinger med et EU-perspektiv. Vi løfter jo blikket ut av Norge, men samtidig sitter jeg hele tiden og tenker det beste for Mandal, sier han.

Spennende EU-fremtid

Et av de viktigste temaene denne gangen er Brexit. Når Storbritannia snart går ut av EU går unionen en usikker framtid i møte.

– EU sin fremtid er kanskje det største temaet, og hva som skjer når en tredjedel forsvinner med Storbritannia og deres størrelse. Det er spennende å være med på noe som har så stor verdi for Norge, samtidig som vi diskuterer temaer som har mye å si i Mandal, sier han.

Andersen forteller at det er tung materie og mye å lese seg opp på i forkant av et slikt møte.

– Og alt er på engelsk. Jeg fikk to A4-sider som var tettskrevet bare med forklaringer på alle forkortelsene. Vi er 18 politikere og får med oss 35 byråkrater som skal hjelpe oss med å ha et effektivt møte. Det viser jo at det har noe å si, sier han.

– Har stor påvirkning

Forumet skal ikke gjøre noen konkrete vedtak, men skal komme hjem fra møter med klare anbefalinger til myndighetene i Norge om hva de bør gjøre i de store sakene.

– Så vi har en reell og stor påvirkning ved å sitte der, sier han.

Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som er vertskap, mens KS arrangerer turene. Andersen (Frp) er sammen med Arendals ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) Sørlandets representanter i det tverrpolitisk sammensatte forumet.

Sentralt, regionalt og lokalt

På KS' nettsider omtales Europapolitisk forum som følger:

"Europapolitisk forum for sentrale, regionale og lokale myndigheter samt Sametinget er en arena for gjensidig informasjon og dialog og for kunnskap og forståelse av hvordan EØS og EU virker på lokalt og regionalt plan".

"Gjennom dialog rundt europapolitiske saker og problemstillinger, skal forumet bidra til koordinering mellom sentralt, regionalt og lokalt nivå".