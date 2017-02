Skolebuss kjørte i fender for å hindre møteulykke

LINDESNES – Det som skjedde var at bussen la seg ut i autovernet da den møtte en stor trailer på veien. Det var for trangt på plassen, så han unngikk et sammenstøt med traileren ved å legge seg ut i autovernet, forklarer administrerende direktør i Sørlandsruta, Erik Abramsen.

Skolebussen var på vei fra Buhølen til Nyplass skole da uhellet skjedde. Sørlandsruta har ikke opplysninger om hvor mange barn som var i bussen da uhellet skjedde, annet en at det skal ha vært mange. Det oppsto ingen personskader i sammenstøtet.

Skolen varslet

Bussen ble stående i fenderen etter uhellet og elevene ble kjørt videre til skolen i en annen buss.

– Vi hadde en annen buss i nærheten som plukket opp barna. Bussen fikk en del skrap på siden, derfor ønsket vi ikke å kjøre dem videre i den, forklarer Abramsen.

Abramsen sier uhellet kan ha virket dramatisk for noen av elevene siden det kom nok så høye lyder da bussen kjørte med siden inn langs autovernet.

– Det var ikke noe fare på noe vis, men det kom mye lyder når bussen skrapet bort i autovernet, så det kan ha satt en støkk i noen. Vi var i kontakt med noen av barna, og de tok det greit. Men vi har ikke snakket med alle, forklarer direktøren.

Sørlandsruta har varslet skolen om uhellet.