Skolebusser utfor veien

MANDAL Skolebussen som kjørte utfor på Skjernøya i morgentimene, fikk i 11-tiden assistanse av bilbergingsbil fra Viking.

Den var ikke den eneste skolebussen som havnet utfor veien på det speilglatte føret tirsdag morgen.

En annen skolebuss på vei langs Tregdeveien til Mandal kjørte i morgentimene utfor på Jåbekk, like ved innkjørselen til Doneheia. Bussen står med bakhjulene nedi grøfta, og fronten opp. Det er ingen folk i bussen, og sjåføren henviser til Sørlandsruta for kommentarer.

– Den ene skolebussen gikk ut på Jåbekk og den andre på Skjernøya. Jeg er ikke oppdatert på om den på Skjernøya fortsatt står i veien, men jeg vet veien har vært stengt en periode på grunn av hvordan bussen ble stående i veien. Det var spesielt glatt i dag, og det er nok årsaken til disse to hendelsene. Heldigvis er det sjeldent at to skolebusser kjører av veien samtidig samme morgen. Det er for tidlig ennå til at jeg har fått fulgt opp sjåførene for å få forklaring på hva som egentlig har skjedd. Det vanlige er at bussen kommer litt ut på kanten og siger ned i grøfta, og med så stort kjøretøy kan slike utforkjøringer virke mer dramatiske enn de faktisk er. Det har aldri vært snakk om noe fare for personer, for et skikkelig velt er det ikke snakk om på noen måte. Men skolene er informert om at ungene kom litt senere i dag, sier Erik Abramsen, administrerende direktør ved Sørlandsruta.

– Alle barna fra Skjernøy er i god behold, sier Stein Austrud, en forelder fra Skjernøy.

Det er vanskelige kjøreforhold, og skolebusser og tungtransport tar på seg kjettinger.

Yrkessjåfør Lasse Løining var på vei til Maren med en fulllastet lastebil med søppel, og måtte stoppe der bussen hadde kjørt ut for å legge på kjettinger.

– Det gikk fint helt til hit. Og når det var 1 kilometer igjen, var det bom stopp. Det er speilis og det er umulig å kjøre, sier Løining. Men han regner med å kunne kjøre videre nå som kjettingene er på plass og det er strødd.

En yrkessjåfør på stedet omtaler forholdene som uforsvarlige.

Sjåfør Anne Cecilie Beckstrøm kom ikke opp bakken etter Jåbekksletta.

– Det er helt vilt. Jeg har aldri sett det så glatt før, sier Beckstrøm.

Kommer ingen veier. Måtte ha hjelp til å parkere bilen. Trafikken står i begge retninger.

Mannskaper fra Mesta skraper og salter for øyeblikket. Bakken opp til Jåbekk er strødd. Trafikken på stedet dirigeres manuelt av en av sjåførene.